ВФЛА направила 333 заявки на получение нейтрального статуса россиянами

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную федерацию легкой атлетики (IAAF) заявки на получение нейтрального статуса российскими атлетами. По сообщению ТАСС, всего было подано 333 заявки.

ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных соревнованиях 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке.

К настоящему времени IAAF определилась со 118 российскими легкоатлетами, которые в 2019 году имеют право выступать на международных турнирах. В их числе лидеры сборной России - Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.

Читайте также:

Футболист Чалов получил перелом носа в матче ЦСКА - "Сочи"

Сестра Неймара оскорбила фанатов "ПСЖ"

Дзюба исполнил мечту тяжелобольного болельщика