Футболист Чалов получил перелом носа в матче ЦСКА - "Сочи"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил перелом носа в конце матча 5-го тура РПЛ против "Сочи". Форвард получил травму в компенсированное время. Игра завершилась со счетом 0:0
На 93-й минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос нападающему "армейцев", сообщает "Чемпионат". После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади "Сочи". Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.
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