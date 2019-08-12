Футболист Чалов получил перелом носа в матче ЦСКА - "Сочи"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил перелом носа в конце матча 5-го тура РПЛ против "Сочи". Форвард получил травму в компенсированное время. Игра завершилась со счетом 0:0

На 93-й минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос нападающему "армейцев", сообщает "Чемпионат". После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади "Сочи". Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.

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