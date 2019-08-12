Шнуров сравнил инцидент в Грозном с протестами против властей

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное инциденту на стадионе в Грозном. Во время матча 5-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3) работник Арены Ризван Эдильсултанов в микрофон прокричал "Судья - козел".
После матча Эдильсултанов был уволен. Сам мужчина извинился перед арбитром и заявил, что в другой ситуации не позволил бы себе такого.
"Текст протеста был услышан в Грозном
И подхвачен без цензуры и прикрас.
Пусть звучит немного одиозно,
Но судья, простите, ….
Частный случай, но в нём есть отчасти
Всё неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя.
В этом лозунге полным-полно крамолы
И неуважений к вертикали.
В нём есть правда крупного помола,
На неё в Москве лишь намекали", - написал Шнуров в Instagram.
Читайте также:
Бразилец Малком может согласиться играть за сборную России по футболу
Футболист "Зенита-84" погиб под колесами электрички из-за наушников
Экс-футболист Алдонин требует от МВД 47 млн рублей
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.