Шнуров сравнил инцидент в Грозном с протестами против властей

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное инциденту на стадионе в Грозном. Во время матча 5-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3) работник Арены Ризван Эдильсултанов в микрофон прокричал "Судья - козел".

После матча Эдильсултанов был уволен. Сам мужчина извинился перед арбитром и заявил, что в другой ситуации не позволил бы себе такого.

"Текст протеста был услышан в Грозном

И подхвачен без цензуры и прикрас.

Пусть звучит немного одиозно,

Но судья, простите, ….

Частный случай, но в нём есть отчасти

Всё неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя.

В этом лозунге полным-полно крамолы

И неуважений к вертикали.

В нём есть правда крупного помола,

На неё в Москве лишь намекали", - написал Шнуров в Instagram.

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