Дзюба исполнил мечту тяжелобольного болельщика

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перед матчем 5-го тура РПЛ против "Динамо" исполнил мечту тяжелобольного болельщика. 22-летний фанат Кирилл Шукшин, страдающий генетическим заболеванием, посетил игру в Москве.

В день матча действует особый режим для футболистов, но ради знакомства с Кириллом было сделано исключение."Спасибо тебе большое, что приехал. Мне со всего "Инстаграма" столько людей о тебе писали! Спасибо тебе, что переживаешь и болеешь за нас, это очень приятно. Это дорогого стоит, спасибо тебе!" — сказал Дзюба болельщику.

"Дзюба такой же, как и на фотках. Только похудел немного", — цитирует Кирилла Шукшина официальный сайт сине-бело-голубых.

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