Сестра бразильского футболиста Неймара Рафаэлла оскорбила болельщиков "ПСЖ" после стартового матча чемпионата Франции против "Нима". Парижане обыграли соперника со счетом 3:0, фанаты вывесили на трибунах баннеры. Самый приличный из них следующего содержания: "Неймар, проваливай".
"Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки", — написала Рафаэлла в Twitter.
Позднее твит был удален из ее аккаунта, однако он успел спровоцировать множество негативных ответов, в первую очередь, от болельщиков "ПСЖ".
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