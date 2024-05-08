Обожают пушистиков: названы породы собак, которые обожают кошек

Многие желают, чтобы в их домах совместно проживали кошки и собаки. Однако известно, что не все животные могут ладить друг с другом. Тем не менее, существуют породы собак, которые известны своим дружелюбным отношением к кошкам. Подбирая одну из таких пород, можно без труда содержать разные виды питомцев в одном помещении.
Золотистый ретривер
Эти собаки умны, добры и послушны. Они отличаются хорошим отношением ко всем членам семьи, включая кошек. Золотистых ретриверов также легко тренировать.
Лабрадор
Лабрадоры известны своим спокойствием и уравновешенностью. Они не проявляют агрессии к домашним котам, даже в случае конфликтов.
Бигль
Несмотря на свою энергичность и игривость, бигли не склонны к агрессии. Эта порода собак часто стремится завести дружбу с кошками.
Мопс
Мопсы — очень миролюбивые и дружелюбные собаки. Они не проявляют агрессии к кошкам.
Боксёр
Несмотря на свой строгий внешний вид, боксёры могут хорошо ладить с котами, если их правильно воспитывать.
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