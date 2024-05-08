Обожают пушистиков: названы породы собак, которые обожают кошек

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Кинологи назвали породы собак, которые любят кошек

1:11
Зоосфера » Собаки

Многие желают, чтобы в их домах совместно проживали кошки и собаки. Однако известно, что не все животные могут ладить друг с другом. Тем не менее, существуют породы собак, которые известны своим дружелюбным отношением к кошкам. Подбирая одну из таких пород, можно без труда содержать разные виды питомцев в одном помещении.

Кинологи назвали породы собак, которые любят кошек
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Золотистый ретривер

Эти собаки умны, добры и послушны. Они отличаются хорошим отношением ко всем членам семьи, включая кошек. Золотистых ретриверов также легко тренировать.

Лабрадор

Лабрадоры известны своим спокойствием и уравновешенностью. Они не проявляют агрессии к домашним котам, даже в случае конфликтов.

Бигль

Несмотря на свою энергичность и игривость, бигли не склонны к агрессии. Эта порода собак часто стремится завести дружбу с кошками.

Мопс

Мопсы — очень миролюбивые и дружелюбные собаки. Они не проявляют агрессии к кошкам.

Боксёр

Несмотря на свой строгий внешний вид, боксёры могут хорошо ладить с котами, если их правильно воспитывать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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