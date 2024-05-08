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Какой чемодан лучше выбрать для полётов: советы от бортпроводницы с 16-летним опытом

Стюардесса советует отказаться от чемоданов с жестким корпусом

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Туризм

Эмили Кук-Мартаже, бортпроводница с 16-летним опытом работы на международных рейсах, предлагает пассажирам советы по выбору оптимального чемодана для полётов. По её словам, лучше отказаться от моделей с жёстким корпусом, поскольку они могут повредиться из-за давления других багажей в грузовом отделении, как сообщает издание The Sun.

Стюардесса советует отказаться от чемоданов с жестким корпусом
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Эмили подчёркивает, что, несмотря на распространённое мнение о большей надёжности твёрдых чемоданов, они могут легко сломаться. Она также рекомендует избегать четырёхколёсных чемоданов в пользу более стабильных двухосных моделей.

Кроме того, бортпроводники Air France отмечают, что тканевые чемоданы прочнее и их проще выделить среди других багажей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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