Эмили Кук-Мартаже, бортпроводница с 16-летним опытом работы на международных рейсах, предлагает пассажирам советы по выбору оптимального чемодана для полётов. По её словам, лучше отказаться от моделей с жёстким корпусом, поскольку они могут повредиться из-за давления других багажей в грузовом отделении, как сообщает издание The Sun.
Эмили подчёркивает, что, несмотря на распространённое мнение о большей надёжности твёрдых чемоданов, они могут легко сломаться. Она также рекомендует избегать четырёхколёсных чемоданов в пользу более стабильных двухосных моделей.
Кроме того, бортпроводники Air France отмечают, что тканевые чемоданы прочнее и их проще выделить среди других багажей.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.