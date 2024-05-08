В Московском Молодежном театре покажут "Белоснежку и семерых гномов"

Московский Молодежный театр (ММТ) под руководством Вячеслава Спесивцева 18 мая в 14:00 представит отчетный спектакль Младшей студии при ММТ "Белоснежка и семь гномов".
Авторы: братья Гримм
Постановка: С. Спесивцев
Это музыкальная детская сказка-раскраска. Раскраска потому, что прямо на глазах у юного зрителя декорации, которые в самом начале спектакля выглядят как чистый лист, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, раскрашиваются акварельными красками, и превращаются в яркие, самобытные живописные полотна. А на фоне преображающихся декораций разворачивается история, рассказанная Сказочником о необычайных приключениях юной принцессы Белоснежки.
Юный зритель будет в восторге от персонажей нашей сказки.
все эти персонажи незаметно вовлекут зрителя в действие и заставят его не просто сочувствовать Белоснежке в ее злоключениях, но и помогать ей выйти из трудной ситуации, и обрести свободу и любовь.
Сказка-раскраска рассчитана на зрителей от 0 до 12 лет.
Продолжительность спектакля: 1 час 5 минут
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