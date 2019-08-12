Бразилец Малком может согласиться играть за сборную России по футболу

Бразильский футболист "Зенита" Малком может согласиться выступать за сборную России. Игрок не заигран за сборную Бразилии, поэтому через два года непрерывных выступлений в РФ он может сменить национальную команду.

"Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть", - заявил Малком в интервью Sport24.

Малком является воспитанником "Коринтианса". Футболист перешёл в "Барселону" из "Бордо" летом 2018 года. В прошлом сезоне бразилец провел 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Летом Малком перешел в "Зенит" за 40 млн евро.

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