Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Бразилец Малком может согласиться играть за сборную России по футболу

Спорт » Командные виды » Футбол print

Бразильский футболист "Зенита" Малком может согласиться выступать за сборную России. Игрок не заигран за сборную Бразилии, поэтому через два года непрерывных выступлений в РФ он может сменить национальную команду.

"Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть", - заявил Малком в интервью Sport24.

Малком является воспитанником "Коринтианса". Футболист перешёл в "Барселону" из "Бордо" летом 2018 года. В прошлом сезоне бразилец провел 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Летом Малком перешел в "Зенит" за 40 млн евро.

Читайте также:

Футболист "Зенита-84" погиб под колесами электрички из-за наушников

Экс-футболист Алдонин требует от МВД 47 млн рублей

На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы малком футбол фк зенит сборная россии по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Природа
Ешьте меньше мяса, чтобы спасти Землю, призывает ООН
Здоровье
Компьютерная программа предскажет риск смертельных осложнений болезней сердца
Финансы
Банки могут помочь облегчить кредитное бремя
Новости Все >
Минздрав рекомендует родителям дать школьникам больше свободы
Росстат: в большинстве регионов доля среднего класса не превышает 20%
Бразилец Малком может согласиться играть за сборную России по футболу
Аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за протестов
В Китае появилась поисковая система со встроенной цензурой
Приставы будут использовать камеры наблюдения для поиска должников
Футболист "Зенита-84" погиб под колесами электрички из-за наушников
Роспотребнадзор предупредил об опасных кредитных параметрах
Глава Бурятии рассказал об экологическом восстановлении Байкала
Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Последние материалы
Ешьте меньше мяса, чтобы спасти Землю, призывает ООН
Минздрав рекомендует родителям дать школьникам больше свободы
Росстат: в большинстве регионов доля среднего класса не превышает 20%
Бразилец Малком может согласиться играть за сборную России по футболу
Аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за протестов
В Китае появилась поисковая система со встроенной цензурой
Приставы будут использовать камеры наблюдения для поиска должников
Компьютерная программа предскажет риск смертельных осложнений болезней сердца
Футболист "Зенита-84" погиб под колесами электрички из-за наушников
Банки могут помочь облегчить кредитное бремя
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств

Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.

Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Новости Украины
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Силовые структуры
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
Новости Москвы сегодня
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тыс. человек

По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.

МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тыс. человек
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Мир. Новости мира
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Экономика
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Политика. Новости и аналитика
Как изменить Россию при "неработающих микрофонах"
Мир. Новости мира
Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.

Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Новости Украины
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Силовые структуры
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
Любовь Степушова В партии Трамп - Си Цзиньпин наступил решающий момент Любовь Степушова Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Росстат: в большинстве регионов доля среднего класса не превышает 20%
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Росстат: в большинстве регионов доля среднего класса не превышает 20%
Политолог: Западная Европа окончательно оттолкнула Украину
Лолита перечислила недостатки жизни в Болгарии
Банки могут помочь облегчить кредитное бремя
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
Как изменить Россию при "неработающих микрофонах"
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Приставы будут использовать камеры наблюдения для поиска должников
Алексей Мухин: Польша хочет стать любимой женой в еврогареме США
Режиссер "Мечети Парижской Богоматери": Париж пал
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Футболист "Зенита-84" погиб под колесами электрички из-за наушников
Приставы будут использовать камеры наблюдения для поиска должников
Банки могут помочь облегчить кредитное бремя
Митинг "оппозиции" на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
История и современность
На месте города Новы в Болгарии найдены древнеримские артефакты
На месте города Новы в Болгарии найдены древнеримские артефакты
Специалисты выяснили, почему кошки едят траву
Специалисты выяснили, почему кошки едят траву
Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Испытания Су-57 закончатся в этом году, а МиГ-35 — в 2021 году
Испытания Су-57 закончатся в этом году, а МиГ-35 — в 2021 году
Офицер СБУ призывает не ждать мира в Донбассе
Офицер СБУ призывает не ждать мира в Донбассе
Для российских военных разрабатывают специальную мобильную связь
Для российских военных разрабатывают специальную мобильную связь
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Между властью и россиянами нашли глубинные противоречия
Между властью и россиянами нашли глубинные противоречия
От России требуют расплатиться по царским долгам
От России требуют расплатиться по царским долгам
Фотогалереи
ТОП-10: лучший автосервис 6 Фото ТОП-10: лучший автосервис
Должен ли актёр сидеть в тюрьме? 5 Фото Должен ли актёр сидеть в тюрьме?
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Проклятые места 5 Фото Проклятые места
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Домашнее
Роспотребнадзор напомнил о норме потребления сахара детьми
Мед пчел, отравленных пестицидами, может быть опасен для здоровья
Потребность в кофе, газировке или алкоголе заложена в генах
Врач Мясников рассказал, как сохранить здоровье суставов
Специалисты признали корвалол опасным для здоровья
Врачи рассказали о факторах, снижающих иммунитет
Священник травмировал ребенка во время крещения
Семейный гороскоп на 12 - 18 августа: Водолею надо добавить дому жизни и уюта, Деве - терпеть ссоры
В Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к производителям кваса
В Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к производителям кваса
Эффективная методика лечения мигрени
Эффективная методика лечения мигрени
Любовный гороскоп с 12 по 18 августа
Любовный гороскоп с 12 по 18 августа
Мужской гороскоп с 12 по 18 августа
Мужской гороскоп с 12 по 18 августа
Женский гороскоп с 12 по 18 августа
Женский гороскоп с 12 по 18 августа
Лучшие домашние средства от солнечных ожогов
Лучшие домашние средства от солнечных ожогов
Органические продукты: так ли хороши, как принято думать
Органические продукты: так ли хороши, как принято думать
Болгарская диета: 2 недели до стройности
Болгарская диета: 2 недели до стройности
Достоинства кованой мебели
Достоинства кованой мебели
Что лучше: термопот или чайник
Что лучше: термопот или чайник
Забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
Хуже человека зверя нет 7 Фото Хуже человека зверя нет
Загадки ночного неба 7 Фото Загадки ночного неба
Кратеры: космические агрессоры 8 Фото Кратеры: космические агрессоры
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ