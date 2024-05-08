Польза для четвероногих: ветеринар Уражевский развенчал миф, что собаке нельзя давать рыбу из-за опасности глистов

Кинолог Владимир Уражевский: даже люди едят сырую рыбу

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Союза кинологических организаций России, ветеринар, эксперт международной категории Владимир Уражевский в беседе с Pravda. Ru пояснил, почему считает дешёвую рыбу лучшей для собак.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вопреки расхожему мнению, рыба собаке не навредит, напротив, принесёт пользу, говорит ветеринар. Запрет — только на речную.

"Речную рыбу нельзя давать, в ней много костей, а морскую надо, потому что она содержит большое количество микроэлементов, и вообще — очень полезная. Чем проще рыба, чем дешевле, тем лучше. Минтай, мойва, треска — всё можно давать. Любую рыбу, в которой нет костей, жёстких жабр, только голову лучше убирать, а как мясо — вполне подходит", — утверждает специалист.

Доводы противников введения в рацион собаки рыбы — якобы, из-за глистов — эксперт с лёгкостью опровергает.

"Мы едим суши везде. Если уж люди едят сырую рыбу всю во всех странах… Вы же даёте собаке глистогонные. Так или иначе, глистов в 10 раз больше, когда собаки заражаются, гуляя по улицам, они подбирают всё", — говорит кинолог.

Много давать рыбы собакам не нужно, всё хорошо в меру, напоминает ветеринар.

"Например, нельзя давать много минтая, потому что он выводит кальций из организма. И постоянно кормить рыбой — это плохо, конечно. Но 1-2 раза в неделю добавлять морскую рыбу в рацион — это хорошо", — порекомендовал специалист.

После этого собаки будут есть овощи как мясо.