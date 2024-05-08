Для мороженого, пирога, чизкейка: порадуйте себя этим вкусным карамельным соусом, который готовится всего из трёх ингредиентов

Карамельный соус: как приготовить

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот карамельный соус очень легко приготовить, используя всего 3 ингредиента. Он идеально подходит для добавления в мороженое, яблочного пирога, чизкейка и любых других десертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Toben is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хотите перенести обычный десерт в новое царство вкуса? Полейте сверху густым сливочным карамельным соусом.

Ингредиенты

1 стакан тростникового сахара

1/2 стакана несолёного сливочного масла

1/4 стакана молока

1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

Приготовление

Смешайте сахар, масло и молоко в кастрюле и поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Варите до загустения, 1–2 минуты. Снимите с огня и добавьте ванильный экстракт.