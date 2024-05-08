Для мороженого, пирога, чизкейка: порадуйте себя этим вкусным карамельным соусом, который готовится всего из трёх ингредиентов

Этот карамельный соус очень легко приготовить, используя всего 3 ингредиента. Он идеально подходит для добавления в мороженое, яблочного пирога, чизкейка и любых других десертов.
Хотите перенести обычный десерт в новое царство вкуса? Полейте сверху густым сливочным карамельным соусом.
Смешайте сахар, масло и молоко в кастрюле и поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Варите до загустения, 1–2 минуты. Снимите с огня и добавьте ванильный экстракт.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.