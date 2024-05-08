Исключите отеки, разгладьте морщины и избавьтесь от второго подбородка: три наиболее результативных метода омоложения

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Три эффективные бьюти-процедуры для мгновенного омоложения без периода реабилитации

1:13
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Живя в мире, где всё должно быть моментально, бьюти-процедуры с немедленным результатом и отсутствием реабилитации становятся особенно популярными. Эксперты выделяют три таких процедуры.

Три эффективные бьюти-процедуры для мгновенного омоложения без периода реабилитации
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Процедура клеточного омоложения Timeless — это комплексная программа, объединяющая инъекционную, аппаратную и топическую косметологию. Она обеспечивает заметные и естественные результаты, улучшая упругость и тонус кожи. Процедура занимает всего час и дает эффект, который длится до года.

Скульптурно-буккальный массаж лица — это метод, прорабатывающий мышцы лица и улучшающий овал лица, упругость и эластичность кожи. Эта техника, усиливая кровообращение, придает коже свежий вид. Процедура комфортна и не требует периода реабилитации.

Инъекционные процедуры с пептидными препаратами помогают убрать отечность и пастозность лица. Они также могут корректировать носогубные складки и подтягивать овал лица. Эти инъекции дают мгновенный эффект и поддерживаются через определенные интервалы, обеспечивая долгосрочные результаты.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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