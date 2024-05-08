Исключите отеки, разгладьте морщины и избавьтесь от второго подбородка: три наиболее результативных метода омоложения

Три эффективные бьюти-процедуры для мгновенного омоложения без периода реабилитации

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Живя в мире, где всё должно быть моментально, бьюти-процедуры с немедленным результатом и отсутствием реабилитации становятся особенно популярными. Эксперты выделяют три таких процедуры.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Процедура клеточного омоложения Timeless — это комплексная программа, объединяющая инъекционную, аппаратную и топическую косметологию. Она обеспечивает заметные и естественные результаты, улучшая упругость и тонус кожи. Процедура занимает всего час и дает эффект, который длится до года.

Скульптурно-буккальный массаж лица — это метод, прорабатывающий мышцы лица и улучшающий овал лица, упругость и эластичность кожи. Эта техника, усиливая кровообращение, придает коже свежий вид. Процедура комфортна и не требует периода реабилитации.

Инъекционные процедуры с пептидными препаратами помогают убрать отечность и пастозность лица. Они также могут корректировать носогубные складки и подтягивать овал лица. Эти инъекции дают мгновенный эффект и поддерживаются через определенные интервалы, обеспечивая долгосрочные результаты.



