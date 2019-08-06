Перекупщики продают билеты на матч "Краснодар" - "Порту" в 7 раз дороже

На матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Порту" билетов в кассах не осталось. Клуб реализовал 35 тысяч пропусков на стадион. Но билеты еще можно приобрести у перекупщиков.

Билеты продаются в семь раз дороже. Пропуск, который стоил 350 рублей, у перекупщиков стоит 2500 рублей.

Эта игра станет дебютной для "Краснодара" в Лиге чемпионов. По словам сотрудников стадиона, борьбу с перекупщиками ведут полиция и отряды казаков.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким "Истанбул Башакшехиром" или греческим "Олимпиакосом".

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