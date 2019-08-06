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На матч "Тун" - "Спартак" продано меньше половины билетов

Спорт » Командные виды » Футбол print

Швейцарский "Тун" не сможет заполнить трибуны на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против "Спартака". На данный момент продано 4,5 тысячи билетов при вместимости стадиона в 10 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Игра состоится 8 августа, ответный матч пройдет в Москве 15 августа. Победивший в этом противостоянии встретится с лучшим из пары "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия).

Ранее тульский "Арсенал" вылетел из Лиги Европы, уступив бакинскому "Нефтчи". Еще одной командой, которая выступит в турнире, станет ЦСКА. Армейцы стартуют в групповом турнире ЛЕ.

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Темы футбол лига европы фк спартак москва
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