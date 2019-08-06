"Ахмат" не будет продавать пиво на стадионе

"Ахмат" не будет продавать пиво на домашнем стадионе команды. Об этом в интервью РБК сообщил вице-президент клуба Ахмед Айдамиров. Ранее в Госдуму внесен законопроект, согласно которому будет снят запрет на продажу этого алкогольного напитка во время спортивных мероприятий.
Во время ЧМ-2018 пиво на стадионах в России продавалось. После проведения турнира глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к Владимиру Путину с предложением вернуть пиво на стадионы и во время матчей чемпионата России.
Читайте также:
На матч "Тун" - "Спартак" продано меньше половины билетов
"Локомотив" вернет из Чехии футболиста Комличенко
Головин не стал бы менять "Монако" на "Реал" или "Барселону"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
20 граждан России чеченского происхождения были задержаны в Польше в результате драки с местными футбольными фанатами.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.