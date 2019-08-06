"Ахмат" не будет продавать пиво на стадионе

"Ахмат" не будет продавать пиво на домашнем стадионе команды. Об этом в интервью РБК сообщил вице-президент клуба Ахмед Айдамиров. Ранее в Госдуму внесен законопроект, согласно которому будет снят запрет на продажу этого алкогольного напитка во время спортивных мероприятий.

Во время ЧМ-2018 пиво на стадионах в России продавалось. После проведения турнира глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к Владимиру Путину с предложением вернуть пиво на стадионы и во время матчей чемпионата России.

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