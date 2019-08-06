Путин получил подарок от юных хоккеистов в центре "Сириус"

Президент России Владимир Путин в образовательном центре "Сириус" зашел на семинар для юных хоккеистов и получил в подарок хоккейную форму с логотипом программы подготовки хоккеистов "Красная машина", сообщает "РИА Новости".

В ходе посещения нового корпуса в образовательном центре "Сириус" во вторник Путин заглянул на семинар для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд. Такие семинары проводятся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", реализуемой Федерацией хоккея России.

Семинар для юных спортсменов провел первый вице-президент федерации Роман Ротенберг. Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал главе государства о работе программы.

Путин поинтересовался, с какого возраста начинается участие в этой программе. Президент федерации отметил, что в целом учиться хоккею ребята начинают примерно с пяти лет, но в программу берут уже спортсменов постарше.

"Успехов", - пожелал президент на прощание. В завершение участники семинара подарили Путину хоккейную форму с логотипом программы "Красная машина" и сделали общее фото на память.

Читайте также:

"Ахмат" не будет продавать пиво на стадионе

На матч "Тун" - "Спартак" продано меньше половины билетов

"Локомотив" вернет из Чехии футболиста Комличенко