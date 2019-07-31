Русская девушка уехала в Бразилию с женатым Луисом Адриано

Екатерина Дорожко, русская девушка футболиста Луиса Адриано, сообщила, что улетает вместе с ним в Бразилию. Вчера бразилец ушел из "Спартака" в "Палмейрас" после двух сезонов в России.

Дорожко ответила подписчикам в Instagram: "Хватит писать мне о том, что наша сказка закончилась. У нас все только начинается!" В этом же сообщении девушка выложила фотографию из аэропорта.

Об отношениях между футболистом и девушкой стало известно в апреле этого года. Вместе с тем, Адриано женат на Камиле, которая находится в Бразилии. У пары трое детей - сыновья Жуан Луис, Жуан Адриано и дочь Алисия.

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