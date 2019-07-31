ФИФА назвала десятку претендентов на звание лучшего игрока мира

ФИФА назвала десять футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока года (сезона-2018/19). Церемония вручения наград состоится 23 сентября в Милане.
В число претендентов ожидаемо попали:
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