ФИФА назвала десятку претендентов на звание лучшего игрока мира

ФИФА назвала десять футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока года (сезона-2018/19). Церемония вручения наград состоится 23 сентября в Милане.

В число претендентов ожидаемо попали:

Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия)

Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)

Френки де Йонг ("Барселона", Голландия)

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия)

Маттес де Лигт ("Ювентус", Голландия)

Эден Азар ("Реал", Бельгия)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)

Кильян Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция),

Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал)

Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия).

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