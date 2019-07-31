Матчи ПФЛ могут быть отменены из-за пожаров в Сибири

Матчи ПФЛ, третьего по силе дивизиона чемпионата России, могут быть отменены из-за лесных пожаров в Сибири. По сведениям "Чемпионата", решение о переносе игр может быть вынесено из-за режима чрезвычайной ситуации в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

В таком случае автоматически игры не отменяются, но официальные лица на матчах могут принять такое решение. Однозначно игры будут отменены, если будет введен режим чрезвычайного положения.

Турнир в зоне "Восток" ПФЛ стартует 3 августа. "Зенит" (Иркутск) сыграет с "Сахалином", а 6 августа команда примет на своем поле "Новосибирск".

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