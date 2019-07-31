Тульский "Арсенал" прибыл в жаркий Баку на матч Лиги Европы

Тульский "Арсенал" прибыл в Баку на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против "Нефтчи". Игра состоится на стадионе "Олимпийский" 1 августа в 20.00 мск.
Пресс-служба "Арсенала" сообщила, что по прибытию футболистов ждала солнечная и жаркая погода - в Баку сейчас около 35 градусов.
Тулякам необходимо отыграться за поражение в первой игре. На прошлой неделе "Нефтчи" одержал победу в России со счетом 1:0.
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