Немецкий футболист Андре Шюррле стал игроком "Спартака". О переходе игрока из дортмундской "Боруссии" объявил генеральный директор красно-белых Томас Цорн. Чемпион мира взял 20-й номер в новой команде.
Ранее сообщалось, что Шюррле будет взят в аренду на год с зарплатой в 3 млн евро. После завершения сезона "Спартак" может выкупить контракт футболиста у "Боруссии" за 8 млн евро.
Ранее Шюррле выступал за "Майнц", "Байер", английский "Челси", "Волльфсбург" и дортмундскую "Боруссию". Последний сезон провел в аренде в "Фулхэме". Всего за карьеру отыграл 355 матчей, в которых забил 84 мяча. Футболист становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок Германии.
В составе немецкой сборной провел 57 матчей и забил 22 мяча. В 2014 году он стал чемпионом мира. На турнире в Бразилии забил один мяч в ворота Алжира и два гола хозяевам турнира.
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