Футболист Жоаозиньо рассказал, зачем получил российский паспорт

Футболист московского "Динамо" Жоаозиньо рассказал о том, зачем получил российский паспорт. Гражданство бразильцу было предоставлено в августе 2016 года. До этого полузащитник отыграл пять лет за "Краснодар".

"Я тогда выступал за "Краснодар". В клубе меня спросили, было бы мне интересно получить еще одно гражданство. Так проще укладываться в лимит на легионеров в чемпионате России. Именно это стало основной причиной получения второго паспорта. Не сборная России, как многие писали", - приводит пресс-служба ВТБ слова Жоаозиньо.

Также футболист рассказал, что использует два паспорта - российский и бразильский. По его словам, по последнему удобно въезжать в шенгенскую зону.

Читайте также:

Суд установил график общения Глушакова с детьми

Хачериди прокомментировал слухи о переходе в московский ЦСКА

Бегунью Семеню не допустят к ЧМ из-за высокого тестостерона