Футболист Жоаозиньо рассказал, зачем получил российский паспорт

Футболист московского "Динамо" Жоаозиньо рассказал о том, зачем получил российский паспорт. Гражданство бразильцу было предоставлено в августе 2016 года. До этого полузащитник отыграл пять лет за "Краснодар".
"Я тогда выступал за "Краснодар". В клубе меня спросили, было бы мне интересно получить еще одно гражданство. Так проще укладываться в лимит на легионеров в чемпионате России. Именно это стало основной причиной получения второго паспорта. Не сборная России, как многие писали", - приводит пресс-служба ВТБ слова Жоаозиньо.
Также футболист рассказал, что использует два паспорта - российский и бразильский. По его словам, по последнему удобно въезжать в шенгенскую зону.
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