Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы Дарьи Глушакова, рассказала о решении суда по графику встреч футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова с детьми. Громкий бракоразводный процесс пары завершился весной этого года.
Глушаков может общаться с детьми во вторник и четверг по первым и третьим неделям каждого месяца, с 18.00 до 20.00. С декабря у футболиста будет возможность забирать детей с 18.00 пятницы по 18.00 воскресенья, сообщает "Чемпионат".
Кроме того, у футболиста есть дополнительное время для общения с детьми:
Читайте также:
Хачериди прокомментировал слухи о переходе в московский ЦСКА
Бегунью Семеню не допустят к ЧМ из-за высокого тестостерона
В Польше Черчесова считают очень агрессивным тренером
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
Политик выразил сожаление, что нынешняя украинская власть систематически пытается выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза".