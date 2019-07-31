Суд установил график общения Глушакова с детьми

Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы Дарьи Глушакова, рассказала о решении суда по графику встреч футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова с детьми. Громкий бракоразводный процесс пары завершился весной этого года.

Глушаков может общаться с детьми во вторник и четверг по первым и третьим неделям каждого месяца, с 18.00 до 20.00. С декабря у футболиста будет возможность забирать детей с 18.00 пятницы по 18.00 воскресенья, сообщает "Чемпионат".

Кроме того, у футболиста есть дополнительное время для общения с детьми:

новогодние каникулы и один летний месяц каждый четный год;

три часа на день рождения детей;

четыре часа в свой день рождения.

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