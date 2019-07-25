Хабибулин назначен тренером вратарей сборной России

Знамениты вратарь Николай Хабибулин возвращается в большой хоккей. Он назначен тренером вратарей системы сборных России, сообщает пресс-служба ФХР. Специалист будет работать с командами всех возрастов, в том числе и первой сборной.

Николай является воспитанником школы хоккея Екатеринбурга. С 1991 по 1994 год выступал за ЦСКА. Тогда же выиграл Олимпийские игры-1992 в Альбервиле. Позже уехал в НХЛ.

За океаном выступал за "Виннипег", "Финикс", "Тампу-Бэй", "Чикаго" и "Эдмонтон". Карьеру завершил в 2014 году в составе "Блэкхокс".

В НХЛ провел 799 матчей, в которых одержал 333 победы, пропустив 2071 шайбу. Процент отраженных бросков - 90,7.

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