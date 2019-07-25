Логинов и Дмитриева выиграли спринт на чемпионате России по биатлону

На чемпионате России по летнему биатлону состоялись спринтерские гонки у мужчин и женщин. Соревнования проходят в эти дни в Тюмени и являются отборочными на чемпионат мира, который пройдет в белорусских Раубичах.

Мужскую гонку выиграл Александр Логинов, который прошел дистанцию 10 километров за 24 минуты 11,7 секунды, совершив 1 промах. Вторым стал Сергей Коростылев, третьим - Алексей Чулев.

В женском старте на 7,5 км победила Ольга Дмитриева (20 минут 47,2 секунды, 1 промах). Второй стала Виктория Сливко, третьей - Тамара Воронина.

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