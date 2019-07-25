Боксер Дадашев продолжал бой, несмотря на инсульт

Российский боксер Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом после перенесенного инсульта. Об этом сообщается на странице скончавшегося спортсмена в Instagram, который теперь ведет его жена.

Вывод о том, что боксер перенес инсульт во время боя, был сделан на основании вскрытия. Ранее российский боксер Сергей Ковалев заявил, что судьи должны были остановить поединок еще после восьмого раунда, так как у Дадашева не было шансов на победу, и он пропуска все больше ударов.

"Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что, когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию. Но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался", - говорится в сообщении на странице Дадашева.

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