Боксер, убивший Дадашева, сделал первое заявление после боя

Боксер из Пуэрто-Рико Субриэль Матиас выступил с заявлением после боя, в результате которого погиб россиянин Максим Дадашев. В 11-м раунде российский боксер пропустил серию ударов, после чего его угол попросил остановить поединок.
Дадашева доставили в больницу, где сделали трепанацию черепа. Спустя три дня боксер скончался, не приходя в сознание.
"Никто не готов умирать на пути к своей мечте. Боксеры выходят на ринг, думая о своих семьях, но даже не задумываются о том, как это опасно. Летай высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину всего. Я всегда будут тебя уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев", - приводит NBC заявление Матиаса.
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