Тело боксера Дадашева доставят в Россию в течение десяти дней

Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев сообщил, когда в Санкт-Петербург будет доставлено тело российского боксера Максима Дадашева. 28-летний спортсмен умер после боя с Субриэлем Матиасом от полученных травм.
По словам Кремлева, тело будет доставлено максимум в течение десяти дней. В ФБР пообещали сделать это быстрее. Для этого в США отправились люди организации. Взаимодействие между Россией и США идет на дипломатическом уровне.
Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа. Действия врачей не помогли боксеру. Спустя три дня он скончался в больнице.
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