Украинский боксер Усик посвятил стихи скончавшемуся Дадашеву

Украинский боксер Александр Усик выразил соболезнования родным и близким россиянина Максима Дадашева. Он опубликовал пост в Instagram, в котором посвятил стихи скончавшемуся спортсмену.

Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа.

Действия врачей не помогли боксеру. Спустя три дня он скончался в больнице. По мнению боксера Сергея Ковалева, трагедию можно было избежать, если бы судьи остановили поединок раньше.

В сети появилось видео, на котором тренер просит Максима остановить поединок после 11-го раунда. По мнению Ковалева, бой можно было останавливать после 8-го раунда, так как Дадашев уступал сопернику по всем статьям и не имел шансов отыграться или провести нокаут.

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