Семин и Газзаев выступили в поддержку "вора в законе" Шишканова

Бывший тренер ЦСКА, депутат "Справедливой России" Валерий Газзаев и тренер "Локомотива" Юрий Семин подписались под письмом в поддержку бывшего владельца раменского "Сатурна" Олега Шишканова. Открытое письмо направлено в Мосгорсуд, где Шишканову была избрана мера пресечения, сообщает РБК.

В письме Семин, Газзаев и еще около 40 деятелей спорта и культуры просят сменить меру пресечения подсудимому на домашний арест. Подписанты указывают, что Шишканов является меценатом, оказывал поддержку ополчению Донбасса. Кроме того, у него на иждивении двое малолетних детей и дочь-инвалид дества. В суде не приняли доводы и оставили меру пресечения - арест - в силе.

Шишканова обвиняют в похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой, а также членов ее семьи. Кроме того, Шишканова в СМИ называют "вором в законе", более известным как "Шишкан" или "Олег Раменский".

Бывший владелец "Сатурна" считается первым "вором в законе" в России. В августе 2018 года он возглавил воровской мир после ареста Захария Калашова (Шакро Молодого).

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