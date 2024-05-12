Отмена льготной ипотеки в России: последствия для рынка недвижимости

Льготная ипотека будет отменена с 1 июля

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские специалисты предупреждают, что с 1 июля текущего года в стране прекратится выпуск безадресных льготных ипотек. В ответ на это сообщение некоторые граждане решили отложить покупку жилья на неопределенный срок, в то время как другие стараются приобрести квартиры как можно скорее, боясь потерять такую возможность в будущем.

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В Минфине заявляют, что нужно быстро сократить количество льготных ипотечных кредитов до 20-25% от общего объема кредитования. Олег Репченко, руководитель "Индикаторов рынка недвижимости", комментирует, что застройщики стараются не позволить падению цен на жилье, используя различные стратегии для увеличения продаж и прибыли, что способствует лишь краткосрочному оживлению рынка.

Елена Чегодаева из "НДВ-Супермаркет недвижимости" говорит, что основные изменения на рынке жилья произойдут летом, когда ужесточат условия получения льготных кредитов, что приведет к уменьшению их объема и поможет стабилизировать цены. Ожидается отмена семейной ипотеки с льготной ставкой в 6%. Правительство сохранит поддержку граждан, но она будет более целенаправленной. Предвидится всплеск спроса на жилье в ближайшие полтора месяца, после чего рынок адаптируется к рыночным ставкам.

Аналитики утверждают, что вскоре начнется тренд на уменьшение площади квартир из-за высоких цен. Самым востребованным вариантом является евродвушка, которая дешевле полноценной двухкомнатной квартиры, но дороже однокомнатной. В Москве средняя стоимость евродвушки составляет 18,2 млн рублей, двухкомнатной квартиры — 20,4 млн, а однокомнатной — 16,6 млн рублей. Ожидается небольшой рост стоимости квадратного метра до конца года.

С ужесточением условий льготной ипотеки, которое признано правильным решением, люди начали активно покупать жилье с инвестиционными целями, мешая тем, кто реально нуждается в доступном жилье, воспользоваться льготными программами.

Московская область в прошлом году вошла в тройку лидеров по объему семейных ипотек, с общим объемом в 175 млрд рублей за год, при средней зарплате в регионе 78 тысяч рублей. Некоторые семьи покупали жилье для сдачи его в аренду, что противоречит государственной политике.