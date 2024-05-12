Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как действовать, если заблудились в лесу: эффективные советы от экспертов
Почему важно глушить двигатель на АЗС: советы экспертов
Яблочный смузи: вкусный и полезный напиток
Солист дуэта HammAli & Navai, Наваи Бакиров, объявлен в розыск за долги
В "Фуриосе" от Ани Тейлор-Джой можно будет услышать всего 30 фраз
Почему стоит посадить иберис
Продукты из холодильника для здоровых волос
Экс-тренер "Динамо" призвал отдавать приоритет русским игрокам в клубах
Полина Гагарина посоветовала Ольге Бузовой стать стендап-комиком
Отмена льготной ипотеки в России: последствия для рынка недвижимости

Льготная ипотека будет отменена с 1 июля

2:37
Недвижимость

Российские специалисты предупреждают, что с 1 июля текущего года в стране прекратится выпуск безадресных льготных ипотек. В ответ на это сообщение некоторые граждане решили отложить покупку жилья на неопределенный срок, в то время как другие стараются приобрести квартиры как можно скорее, боясь потерять такую возможность в будущем.

Льготная ипотека будет отменена с 1 июля
Фото: PxHere

В Минфине заявляют, что нужно быстро сократить количество льготных ипотечных кредитов до 20-25% от общего объема кредитования. Олег Репченко, руководитель "Индикаторов рынка недвижимости", комментирует, что застройщики стараются не позволить падению цен на жилье, используя различные стратегии для увеличения продаж и прибыли, что способствует лишь краткосрочному оживлению рынка.

Елена Чегодаева из "НДВ-Супермаркет недвижимости" говорит, что основные изменения на рынке жилья произойдут летом, когда ужесточат условия получения льготных кредитов, что приведет к уменьшению их объема и поможет стабилизировать цены. Ожидается отмена семейной ипотеки с льготной ставкой в 6%. Правительство сохранит поддержку граждан, но она будет более целенаправленной. Предвидится всплеск спроса на жилье в ближайшие полтора месяца, после чего рынок адаптируется к рыночным ставкам.

Аналитики утверждают, что вскоре начнется тренд на уменьшение площади квартир из-за высоких цен. Самым востребованным вариантом является евродвушка, которая дешевле полноценной двухкомнатной квартиры, но дороже однокомнатной. В Москве средняя стоимость евродвушки составляет 18,2 млн рублей, двухкомнатной квартиры — 20,4 млн, а однокомнатной — 16,6 млн рублей. Ожидается небольшой рост стоимости квадратного метра до конца года.

С ужесточением условий льготной ипотеки, которое признано правильным решением, люди начали активно покупать жилье с инвестиционными целями, мешая тем, кто реально нуждается в доступном жилье, воспользоваться льготными программами.

Московская область в прошлом году вошла в тройку лидеров по объему семейных ипотек, с общим объемом в 175 млрд рублей за год, при средней зарплате в регионе 78 тысяч рублей. Некоторые семьи покупали жилье для сдачи его в аренду, что противоречит государственной политике.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Питание для мозга: кушаем и улучшаем память
Певец ЮрКисс впервые прокомментировал разрыв с Люсей Чеботиной
Певец Сергей Жуков заявил, что занимался сексом под все песни Евы Польны
Кузя станет олигархом в продолжении ситкома "Универ"
Готовим капучино с корицей и мускатным орехом
Бритни Спирс не собирается идти к врачу после перелома ноги
Почему кот дерет мебель и обои: как справиться с привычкой питомца
Свекровь Алексы обвинила сына певицу в повешенных на нее долгах
Участница "Евровидения" от Израиля Эден Голан попала в базу "Миротворец"
Туристический бум: в Абхазии кончаются места в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников