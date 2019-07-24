В Японии показали медали Олимпиады-2020

В Токио состоялась презентация наград летней Олимпиады-2020. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси. Награды украшены узором "итимацу", который был популярен в Японии в XVII - XIX веках.
Вес одной медали составляет примерно 550 грамм. Они были сделаны из переработанных материалов, которые получили от сданной в утилизацию бытовой техники. За два года власти Токио собрали около 79 тыс. тонн электорники. Это позволило собрать 32 кг золота, 3,5 тонн серебра и 2,2 тонны бронзы.
Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа. Во время соревнований будут разыграны 339 комплектов наград.
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