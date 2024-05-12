Ксения Бородина рассказала, как в США относятся к русским

Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге рассказала, что во время поездки в США не заметила негатива со стороны американцев в сторону россиян.
При этом блогерша всегда честно и открыто отвечала, что прилетела в Штаты из России.
"Все очень приятно общались, делали комплименты, ни слова плохого я не услышала", — призналась телеведущая.
Ксения Бородина отправилась в США 1 мая с целью увидеться с родственниками из Канады. Она занималась организацией поездки полгода, чтобы ее младшая дочь Теона смогла встретиться с двоюродными сестрами и тетей.
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