Самый дорогой спортивный клуб мира стоит $5 млрд

Издание Forbes опубликовало рейтинг 50 самых дорогих спортивных клубов мира. Лидирует в этом списке команда по американскому футболу "Даллас Ковбойз", капитализация которой оценивается в $5 млрд.

Также в тройку входят бейсбольный "Нью-Йорк Янкис" ($4,6 млрд) и футбольный "Реал" ($4,24 млрд).

В первой десятке рейтинга: "Барселона" (футбол, $4,025), "Нью-Йорк Никс" (баскетбол, $4 млрд), "Манчестер Юнайтед" (футбол, $3,817 млрд), "Нью-Инглэнд Пэтриотс" (американский футбол, $3,88 млрд), "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол, $3,79 млрд), "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол, $3,51 млрд) и "Нью-Йорк Джаянтс" (американский футбол, $3,3 млрд).

Читайте также:

"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским хоккеистом

Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира по баскетболу

Российские волейболистки обыграли украинок в Баку