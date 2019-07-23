Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским хоккеистом

Спорт » Командные виды » Хоккей print

"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским нападающим Павлом Шэном. Соглашение новичка рассчитано на три года. Форвард может выступать как за "Бостон", так и за их фарм-клуб в АХЛ.

Ранее Шэн выступал за "Югру" и "Салават Юлаев". Контракт с уфимцами хоккеист заключил в 2018 году. "Юлаев" получит денежную компенсацию за игрока и сохранит права на него в КХЛ.

В составе сборной России хоккеист завоевал бронзу молодежного чемпионата мира.

Читайте также:

Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира по баскетболу

Российские волейболистки обыграли украинок в Баку

Британка получила олимпийскую бронзу после отстранения Абакумовой

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы нхл хоккей павел шэн бостон брюинз
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
На что необходимо обращать внимание при покупке недвижимости за рубежом
Интернет
Эксперты РСПП: Закон о "сувереном интернете" невыполним в ряде пунктов
Хабаровск
Губернатор Фургал вылетел на место пожара в палаточном городке "Холдоми"
Новости Все >
Девушка сбежала из семьи, прочитав переписку родителей
Трамп рассказал, почему США не победили в Афганистане за неделю
Жириновский обвинил минэкономразвития в массовой гибели пчел
"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским хоккеистом
Бузову поставили на место из-за инцидента с иконой
Вакарчук предложил разработать закон о "стране-агрессоре"
Лайнер Azur Air подал сигнал ЧП и вернулся в Анталию
Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира по баскетболу
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Пяти партиям отказано в регистрации на выборах в парламент Севастополя
Последние материалы
"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским хоккеистом
Бузову поставили на место из-за инцидента с иконой
Вакарчук предложил разработать закон о "стране-агрессоре"
Лайнер Azur Air подал сигнал ЧП и вернулся в Анталию
Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира по баскетболу
Эксперты РСПП: Закон о "сувереном интернете" невыполним в ряде пунктов
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Пяти партиям отказано в регистрации на выборах в парламент Севастополя
Американский ученый сократил IQ-тест до трех вопросов
Губернатор Фургал вылетел на место пожара в палаточном городке "Холдоми"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Новости Европы
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Новости Украины
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Политика. Новости и аналитика
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму

Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Политика. Новости и аналитика
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция собрала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Общество
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Происшествия
Во Владивостоке приземлился SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко Любовь Степушова Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль Любовь Степушова Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер
Комментарии
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Вакарчук предложил разработать закон о "стране-агрессоре"
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за избрание главой Еврокомиссии
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Губернатор Фургал вылетел на место пожара в палаточном городке "Холдоми"
Величайший обман XX века: Маринеско потопил корабль с беженцами
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Что умеют кандидаты от оппозиции? Травить и орать!
Что умеют кандидаты от оппозиции? Травить и орать!
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Ученый Александр Болонкин предложил способ "воскрешения" умерших
Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ученый Александр Болонкин предложил способ "воскрешения" умерших
BBC: спецслужбы РФ разрабатывают систему слежения за интернет-юзерами
Индия запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2"
Специалисты Банка России назвали главные признаки финансовых пирамид
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ