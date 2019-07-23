"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским хоккеистом

"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским нападающим Павлом Шэном. Соглашение новичка рассчитано на три года. Форвард может выступать как за "Бостон", так и за их фарм-клуб в АХЛ.
Ранее Шэн выступал за "Югру" и "Салават Юлаев". Контракт с уфимцами хоккеист заключил в 2018 году. "Юлаев" получит денежную компенсацию за игрока и сохранит права на него в КХЛ.
В составе сборной России хоккеист завоевал бронзу молодежного чемпионата мира.
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