"Динамо" может подписать форварда "Марселя"

Московское "Динамо" заинтересовано в переходе нападающего "Марселя" Клинтона Н'Жие. Российский клуб предлагает камерунцу хорошие условия контракта. Футболист выбирает между вариантом с бело-голубыми и Китаем.
По сведениям Foot Mercato, зарплата футболиста в "Марселе" составляет 190 тысяч евро в месяц. Камерунец выступает за французский клуб с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 21 матч, в которых забил три мяча. Также он выступал за "Лион" и "Тоттенхэм".
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