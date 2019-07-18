Президент федерации биатлона Латвии задержана за получение взятки

Президент Федерации биатлона Латвии Байба Брока задержана по обвинению в коррупции. Бюро по борьбе и предотвращению коррупции арестовало чиновницу после того, как она получила взятку в должности главы закупочной комиссии Латвийского государственного университета.
Взятка в размере 20 тысяч евро была оформлена как пожертвование федерации биатлона. Борка в прошлом году могла стать президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Она на выборах проиграла шведу Олле Далину.
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