Президент федерации биатлона Латвии задержана за получение взятки

Президент Федерации биатлона Латвии Байба Брока задержана по обвинению в коррупции. Бюро по борьбе и предотвращению коррупции арестовало чиновницу после того, как она получила взятку в должности главы закупочной комиссии Латвийского государственного университета.

Взятка в размере 20 тысяч евро была оформлена как пожертвование федерации биатлона. Борка в прошлом году могла стать президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Она на выборах проиграла шведу Олле Далину.

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