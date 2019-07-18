Хоккеист Панарин создает фонд для помощи пенсионерам

Хоккеист "Рейнджерс" Артемий Панарин собирается создать благотворительный фонд. Спортсмен сделает это совместно со своей девушкой Алисой Знарок, дочерью известного хоккейного тренера Олега Знарка.
Панарин заявил, что собирается вложить в ценные бумаги в США 1 млн долларов. Ежегодно он планирует получать доход в размере 8% от суммы инвестиции. Эти деньги хоккеист будет переводить в благотворительный фонд.
"Будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам. Если раздавать пенсионерам, то всем не раздашь, будем тысяч по 15-20", - приводит РБК слова Панарина.
Ранее Панарин перешел из "Коламбуса" в "Рейнджерс". Его зарплата составит 11,6 млн долларов в год до выплаты налогов.
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