Хоккеист Панарин создает фонд для помощи пенсионерам

Хоккеист "Рейнджерс" Артемий Панарин собирается создать благотворительный фонд. Спортсмен сделает это совместно со своей девушкой Алисой Знарок, дочерью известного хоккейного тренера Олега Знарка.



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Панарин заявил, что собирается вложить в ценные бумаги в США 1 млн долларов. Ежегодно он планирует получать доход в размере 8% от суммы инвестиции. Эти деньги хоккеист будет переводить в благотворительный фонд.

"Будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам. Если раздавать пенсионерам, то всем не раздашь, будем тысяч по 15-20", - приводит РБК слова Панарина.

Ранее Панарин перешел из "Коламбуса" в "Рейнджерс". Его зарплата составит 11,6 млн долларов в год до выплаты налогов.

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