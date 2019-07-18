Баста будет руководить группой по возрождению ростовского СКА

Известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) станет руководителем проекта по возрождению ростовского футбольного клуба СКА. Презентация состоится в ближайшее время. В каком качестве будет выступать артист пока неизвестно, сообщает "Спорт-Экспресс".



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Баста является уроженцем Ростова-на-Дону. Он с детства болеет за СКА, несмотря на то, что в городе есть более известны клуб - "Ростов".

СКА был создан в 1937 году. Команда в 70-х и 80-х годах выступала в высшей лиге чемпионата СССР. В России особых успехов клуб не имел, выступая в низших дивизионах. Сейчас команда выступает в первенстве ПФЛ.

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