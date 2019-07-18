"Крылья Советов" продали уругвайского футболиста в "Тулузу"

Защитник "Крыльев Советов" Агустин Рохель станет футболистом "Тулузы". Французский клуб заплатит за игрока 2,5 млн евро. Уругваец подпишет четырехлетний контракт с командой, сообщает GFFN.



Азар в \"Реале\" за 100 Миллионов! Трансфер года

Сегодня Рохель отправится в Тулузу, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение с новым клубом. "Тулуза" выиграла борьбу за Рохеля у итальянского "Лечче".

Рохель перешел в "Крылья Советов" год назад. Он достался самарцам бесплатно, так как перешел на правах свободного агента. В прошлом сезоне уругваец отыграл 19 матчей в РПЛ.

Читайте также:

В Лиге чемпионов определились все пары 2-го раунда квалификации

Большинство регионов России болеют за "Спартак"

Болельщик "Динамо" сломал нос полицейскому