"Крылья Советов" продали уругвайского футболиста в "Тулузу"

Защитник "Крыльев Советов" Агустин Рохель станет футболистом "Тулузы". Французский клуб заплатит за игрока 2,5 млн евро. Уругваец подпишет четырехлетний контракт с командой, сообщает GFFN.
Сегодня Рохель отправится в Тулузу, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение с новым клубом. "Тулуза" выиграла борьбу за Рохеля у итальянского "Лечче".
Рохель перешел в "Крылья Советов" год назад. Он достался самарцам бесплатно, так как перешел на правах свободного агента. В прошлом сезоне уругваец отыграл 19 матчей в РПЛ.
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