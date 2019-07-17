Болельщик московского "Динамо" может получить срок до 8 лет лишения свободы. Фанат во время выезда в Тулу на матч с "Арсеналом" сломал нос полицейскому, сообщает телеграм-канал "ЭкоСпорт".
После матча полиция задержала 10 болельщиков. 9 человек были отпущены, один остался в участке. Фаната обвиняют в умышленном нанесении вреда здоровью сотрудника полиции.
Сам болельщик утверждает, что полицейские избивали его сына. По словам фаната, он заступился за сына, поэтому и сломал нос представителю органов правопорядка.
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