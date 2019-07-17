Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Российская синхронистка Светлана Ромашина стала чемпионкой мира в сольной произвольной программе на турнире в Корее. За свое выступление "Кармен" она набрала 97,1333 балла.

Второй стала испанка Она Карбонель с результатом 94,5667, третьей - японка Юкико Инуи (93,2000).

Ранее Ромашина победила в соревнованиях дуэтов вместе со Светланой Колесниченко. Для нее это двадцатая золотая медаль чемпионатов мира, что является рекордом. Также на ее счету пять медалей Олимпийских игр и десять - чемпионатов Европы.

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