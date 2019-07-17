"Холостяк" Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии

Бывший футболист "Сатурна" Евгений Левченко стал главой профсоюза футболистов Голландии. Украинец отметил, что для него это большая честь.

Левченко является воспитанником донецкой школы футбола. Он выступал за команды "Гарант" (Донецк), "Металлург" (Константиновка), "Шахтер-2", а в 1995 году перешел в московский ЦСКА. Футболист не смог закрепиться в составе армейцев и уехал в Голландию.

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Там Левченко выступал за "Витесс", "Хелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарту", "Гронинген" и "Виллем II" с 1996 по 2011 год. В сезоне-2009/10 играл за "Сатурн" из Раменского, но покинул клуб из-за финансовых проблем. Закончил карьеру в австралийском "Аделаида Юнайтед" в 2012 году.

Левченко известен российским зрителям не только как футболист. В 2013 году он принял участие в первом сезоне шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ.

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