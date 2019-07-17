Английский футбольный тренер Джоуи Бартон снова попал в неприятную историю. Он предстанет перед судом за драку с тренером "Барнсли" Даниэлом Стендалем. В апреле его "Флитвуд" проиграл сопернику со счетом 2:4. Бартон был так раздосадован поражению, что набросился на немца с кулаками.
Полиция открыла расследование, так как у Стендаля были повреждения на лице. Бартон был выпущен под залог, а 9 октября предстанет перед судом.
Бартон в бытность футболистом приобрел известно из-за своего скандального характера. Он выступал за "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "КПР", "Марсель", "Бернли" и "Рейнджерс". В каждом из клубов футболист поступал в неприятные инциденты, дрался и ругался с руководством.
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