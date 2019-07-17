Футболист Мор: на Украине президент клуба выбегал на поле с автоматом

Футболист Эдуард Мор рассказал о том, как участвовал в договорных матчах во время выступлений на Украине. Он начал карьеру в северодонецком "Химике", а затем выступал за луганскую "Зарю" и луцкую "Волынь".

"В первой лиге на Украине поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали. В открытую могли сказать: "У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим ее судье", — заявил Мор в интервью Sportbox.

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Также он вспомнил историю о том, как в одном из матчей на поле выбежал президент клуба с оружием, чтобы надавить на судью.

"В одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всем желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали", — заявил Мор.

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