Борьба с кольцами Венеры: эффективные методы для красивой и упругой кожи шеи

Кольца Венеры, горизонтальные полосы на шее, могут быть вызваны возрастными изменениями или чрезмерным использованием гаджетов. Эти складки, хоть и появляются быстро, но их удаление может быть вызовом. Лана Аббасова, врач-косметолог, предлагает несколько эффективных процедур, чтобы бороться с этим явлением.
Холодная плазма: она улучшает упругость и эластичность кожи, способствуя синтезу коллагена и эластина. Кроме того, улучшает кровообращение в области шеи, способствуя быстрому восстановлению тканей.
Игольчатый RF-лифтинг: подтягивает и уплотняет кожу, стимулируя синтез коллагена и эластина через введение тонких игл в дерму. Результат заметен уже после первой процедуры.
Озоновая терапия: уплотняет ткани, создавая эффект лифтинга, а также помогает разгладить морщины и осветлить пигментацию.
Пилинг: ускоряет регенерацию кожи, что делает его эффективным для борьбы с кольцами Венеры.
Пептидные нити: заполняют заломы на шее, обеспечивая омоложение безопасным и эффективным способом.
Эти процедуры помогают не только устранить кольца Венеры, но и улучшить общее состояние кожи шеи.
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