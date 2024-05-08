Единая виза GCC: новый способ путешествия по странам Персидского залива с 2024 года

Единая виза для стран Персидского залива может быть введена уже в 2024 году

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Возможно, уже к концу 2024 года будет введена единая виза для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, как сообщает издание "Турпром", ссылаясь на арабские СМИ.

Фото: www.flickr.com by Banco de Imágenes Geológicas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Новая туристическая виза, которая получила название "GCC Grand Tours", предназначена для упрощения перемещения между шестью государствами региона — Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Оманом и Кувейтом. Детали оформления визы для иностранных туристов, в том числе из России, пока не разглашаются.

Главная цель нововведения — стимулирование туристического потока и поддержка экономики в каждой из стран. Ожидается, что виза вступит в силу в конце 2024 или начале 2025 года.