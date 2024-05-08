Единая виза GCC: новый способ путешествия по странам Персидского залива с 2024 года

Возможно, уже к концу 2024 года будет введена единая виза для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, как сообщает издание "Турпром", ссылаясь на арабские СМИ.
Новая туристическая виза, которая получила название "GCC Grand Tours", предназначена для упрощения перемещения между шестью государствами региона — Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Оманом и Кувейтом. Детали оформления визы для иностранных туристов, в том числе из России, пока не разглашаются.
Главная цель нововведения — стимулирование туристического потока и поддержка экономики в каждой из стран. Ожидается, что виза вступит в силу в конце 2024 или начале 2025 года.
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