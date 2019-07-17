ФСИН опровергает информацию о Кокорине и Мамаеве в ШИЗО

Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что информация о помещении в штрафной изолятор футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не является ложной. По заявлению учреждения, к дисциплинарной ответственности игроки не привлекались.
Ранее газета "Спорт-Эксрпесс" со ссылкой на начальника исправительной колонии сообщила, что футболисты помещены в ШИЗО. Так руководитель прокомментировал ролик, на котором Кокорин и Мамаев играют в футбол в колонии.
Напомним, Кокорин и Мамаев отбывают наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Футболист "Зенита" получил 18 месяцев заключения, игрок "Краснодара" - 17 месяцев.
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