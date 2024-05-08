Россия проведет ядерные испытания. К чему стоит готовиться?

Россия проведет ядерные учения в 2024 году. Это ответ на заявления Макрона и ряда других европейских политиков о возможной отправке своих солдат на Украину.
Каковы последствия испытания тактического ядерного оружия? Успокоит ли это Запад и будет ли нанесен вред гражданским людям? Каким может быть ядерный удар по Украине? Теперь ядерная война неизбежна?
На эти и другие вопросы отвечает в эфире Pravda.Ru военный эксперт Петр Колчин.
Ведущая — Любовь Степушова.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.