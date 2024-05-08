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Овощной бургер с грибами, киноа, а секретный соус добавит пикантности. Попробуйте это оригинальное блюдо!

Овощной бургер с грибами и киноа: рецепт для веганов

1:49
Еда

Этот рецепт вегетарианского бургера включает пикантные грибы, киноа, богатое клетчаткой, и восхитительный соус.

Овощной бургер с грибами и киноа: рецепт для веганов
Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 большой гриб портобелло, крупно нарезанный
  • 4 поджаренных цельнозерновых булочки для гамбургеров
  • 4 ломтика помидора
  • 4 тонких ломтика красного лука
  • Зелёный салат
  • 1 чашка консервированной чёрной фасоли
  • 1/2 стакана варёной киноа
  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 3 столовые ложки домашнего веганского майонеза
  • 2 столовые ложки миндального масла
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка кетчупа
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • 1 чайная ложка молотого перца
  • 3/4 чайной ложки чесночного порошка
  • 3/4 чайной ложки копчёной паприки
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Поместите в кухонный комбайн грибы, фасоль, миндальное масло, одну столовую ложку веганского майонеза, перец, паприку, половину чайной ложки чесночного порошка и соль. Измельчите, переложите смесь в миску, добавьте киноа и овсяные хлопья, затем хорошо перемешайте. Охладите в течение часа.
  2. Взбейте в небольшой миске кетчуп, горчицу, оставшиеся две столовые ложки веганского майонеза и четверть чайной ложки чесночного порошка. Сформируйте из грибной смеси четыре котлеты.
  3. Нагрейте масло в большой сковороде-гриль или сковороде с антипригарным покрытием. Обжарьте котлеты. Выложите гамбургеры на булочки, затем перед подачей добавьте соус, листья салата, помидоры и лук.
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ БУРГЕР - рецепт от шефа Бельковича
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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