Овощной бургер с грибами, киноа, а секретный соус добавит пикантности. Попробуйте это оригинальное блюдо!

Этот рецепт вегетарианского бургера включает пикантные грибы, киноа, богатое клетчаткой, и восхитительный соус.
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Ингредиенты
1 большой гриб портобелло, крупно нарезанный
4 поджаренных цельнозерновых булочки для гамбургеров
4 ломтика помидора
4 тонких ломтика красного лука
Зелёный салат
1 чашка консервированной чёрной фасоли
1/2 стакана варёной киноа
1/4 стакана овсяных хлопьев
3 столовые ложки домашнего веганского майонеза
2 столовые ложки миндального масла
1 столовая ложка оливкового масла
1 столовая ложка кетчупа
1 чайная ложка дижонской горчицы
1 чайная ложка молотого перца
3/4 чайной ложки чесночного порошка
3/4 чайной ложки копчёной паприки
1/2 чайной ложки соли
Приготовление
Поместите в кухонный комбайн грибы, фасоль, миндальное масло, одну столовую ложку веганского майонеза, перец, паприку, половину чайной ложки чесночного порошка и соль. Измельчите, переложите смесь в миску, добавьте киноа и овсяные хлопья, затем хорошо перемешайте. Охладите в течение часа.
Взбейте в небольшой миске кетчуп, горчицу, оставшиеся две столовые ложки веганского майонеза и четверть чайной ложки чесночного порошка. Сформируйте из грибной смеси четыре котлеты.
Нагрейте масло в большой сковороде-гриль или сковороде с антипригарным покрытием. Обжарьте котлеты. Выложите гамбургеры на булочки, затем перед подачей добавьте соус, листья салата, помидоры и лук.
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